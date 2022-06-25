سعيد الطاير يبحث فرص التعاون مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني

المصدر: دبي - البيان

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استعرض معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة إينوك وشركة دراجون اويل، مع ميكاييل جباروف، وزير الاقتصاد والاستثمار الأذربيجاني، العلاقات الثنائية في قطاعي الطاقة في البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في المستقبل.

كما تم خلال اللقاء الذي جرى في دبي مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خصوصاً الاستثمار في مشاريع التنقيب عن النفط، والإنتاج في أذربيجان، وتسويق النفط من خلال شركة النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار».

واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة بما في ذلك الأنشطة المتجددة والنفط والغاز، والفرص الاستثمارية طويلة الأجل.

واتفق الجانبان على قيام فرق متخصصة لاستكشاف الفرص والخيارات التي تعود بالنفع عليهما، خصوصاً وأن أذربيجان تحرص على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة

حضر اللقاء سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وعلي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وحسين لوتاه، وقصي الشارد عضوي مجلس إدارة إينوك، والوفد المرافق للوزير الضيف، والمسؤولين في شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار.

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