«الفطيم ايس» تطلق مبادرة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في متجرها بجزيرة ياس

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «الفطيم ايس» تشجيع عملائها في اتخاذ خطوات فاعلة نحو مستقبل أكثر خضرة من خلال توسعة مبادرتها لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والبطاريات لتصل إلى أبوظبي. حيث يعرض متجرها الكائن في ياس مول هذه الخدمة، وذلك بعد نجاح هذه المبادرة في متاجرها دبي، حيث تم جمع 4000 كيلوغرام من المخلّفات الإلكترونية والبطاريات، وذلك بفضل حس المسؤولية العالي لدى عملائها في أهمية المحافظة على البيئة.

وكانت «الفطيم ايس» قد أطلقت برنامج إعادة تدوير المخلّفات الإلكترونية في اليوم العالمي للبيئة عام 2021 من خلال التعاون مع شركة «جرين لاند» لإعادة التدوير، وهي شركة محلية مختصة في مجال إعادة التدوير. ومن خلال توسعة هذه المبادرة لتشمل متجرها في ياس مول، تفي «الفطيم ايس» بوعدها بالحرص على البيئة والوعي بقضاياها ومنح عملائها في أبوظبي طريقة آمنة للتخلص من المخلّفات الإلكترونية.

ويقبل برنامج «ايس» لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية جميع أنواع البطاريات بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية وأجهزة المطابخ. كما يمكن للراغبين في إعادة تدوير البطاريات القديمة القيام بذلك في متجر «ايس» في جزيرة ياس في أبوظبي.

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