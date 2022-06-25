«ذا جرين بلانيت» تطلق فعالية المخيم الصيفي للأطفال

المصدر: دبي – البيان

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تحتفل «ذا جرين بلانيت»، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في دبي بانتهاء الموسم الدراسي ودخول فصل الصيف.

حيث تطلق لزوارها الصغار فعالية «المخيم الصيفي في الغابة المطيرة» الذي يقام خلال العطلة الصيفية. ينطلق المخيم الصيفي بتاريخ 18 يوليو، ويستمر حتى 18 أغسطس، ويقام أسبوعياً لمدة خمسة أسابيع من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

ويستقبل المخيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 سنة، ويتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، كما يمنح الصغار فرصة للتواصل الاجتماعي والتعرف على العالم من حولهم. ويمكن لأولياء الأمور أن يشعروا بالاطمئنان إلى أن الأطفال سيكونون تحت رعاية الخبراء ضمن فريق العمل الذي يمتلك المؤهلات في ذا جرين بلانيت.

حيث يخصص موظف واحد لكل ثمانية أطفال. ويمكن للأطفال الاستمتاع بتجربة ممتعة وتعليمية، والتعرف على النظم البيئية في الكوكب.

يتضمن المخيم الصيفي في ذا جرين بلانيت مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تمنحه المزيد من التميز، وتقام مجموعة كاملة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية، التي تتضمن اللقاء المباشر مع الحيوانات، والجولات الاستكشافية التي تركز على الاستدامة في القبة البيولوجية، بالإضافة إلى الفنون والحرف المستوحاة من الطبيعة.

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