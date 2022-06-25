«دالكيا» تستحوذ على «يو إس تشيلر سيرفسز»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «دالكيا»؛ الشركة التابعة لمجموعة إي دي إف، المتخصصة بخدمات الطاقة، توقيع اتفاقية شراء مع مساهمي مجموعة شركات يو إس تشيلر سيرفسز، ممثلين بمجموعة الشيراوي في المقام الأول، للاستحواذ على الشركات العاملة تحت اسم يو إس تشيلر سيرفسز في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وتختص شركات يو إس تشيلر سيرفسز بتشغيل محطات التبريد الضخمة وتقديم خدمات الصيانة الرئيسة، وتتمتع بحضور كبير في الشرق الأوسط، خصوصاً في الإمارات وقطر والبحرين، إلى جانب أعمالها في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويضم فريق شركات يو إس تشيلر سيرفسز 330 موظفاً، ويتمتع بخبرات عالية التخصص في تنفيذ أنظمة التبريد والأتمتة المعقدة. وتقدم يو إس تشيلر سيرفسز خدماتها لمحطات المياه المُبرّدة وأجهزة التبريد الفردية ضمن المباني، إلى جانب محفظة واسعة من أبرز العملاء، مثل المطارات الكبرى ومراكز التسوق والمكاتب الفاخرة ومراكز الترفيه. وتدعم هذه الصفقة الاستراتيجية جهود تسريع نمو لمجموعة دالكيا في منطقة الشرق الأوسط.

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