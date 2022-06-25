«أكسفورد إيكونومكس»: اقتصاد الإمارات يمر بمرحلة ملموسة من النمو والانتعاش

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «أكسفورد إيكونومكس» للاستشارات أن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة ملموسة من النمو والانتعاش، في ظل قيادة اتسمت بالطموح والثبات واستشراف المستقبل.

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونومكس» الشرق الأوسط: تستمر جهود السياسة الجديدة والإصلاحات الشاملة في تسريع مسيرة التنويع في الدولة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات القادمة.

وقد تبنّت الإمارات مثل هذه التدابير بالفعل وبشكل متكرر، لترسم ملامح انتعاشها في مواجهة جائحة «كوفيد-19». ولعل الاختلاف هذه المرة يكمُن في التسارع الواضح لجهود التحوّل الرقمي، وعزيمة الإمارات لتصبح مركزاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.

وأضاف: تهدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي ناتجها المحلي غير النفطي من 11.7% إلى أكثر من 20% خلال السنوات العشر المقبلة، وأعطت هذه الاستراتيجية الشاملة والمتعددة الأولوية للتحوّل الرقمي عبر ستة قطاعات وخمسة مجالات جديدة للنمو.

وذلك بهدف متكامل يتمثل في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة.

وإلى جانب طموحاتها في مجال الاقتصاد الرقمي، بذلت الإمارات جهوداً حثيثة أيضاً في إصلاح الاقتصاد على المستوى الجزئي، من أجل تمكين ودعم الشركات والأفراد على حد سواء.

وشمل ذلك إتاحة الملكية الكاملة بنسبة 100 % للشركات التي يتم تأسيسها داخل الدولة، وتذليل العقبات لدخول السوق، وتحسين حقوق العمالة، فضلاً عن تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامة.

وأوضح أنه بتسخير قدرات المواهب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تبدو الإمارات واحدة من أوائل الدول التي أدركت أن الاستثمار والمواهب وجهان لعملة واحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز