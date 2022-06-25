8 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت 8 مليارات درهم على مدار جلسات الأسبوع الماضي، منها 6.8 مليارات في أبوظبي، و1.2 مليار في دبي، وجرى تداول 1.4 مليار سهم، موزعة بواقع 970 مليوناً في أبوظبي، و433 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 65673 صفقة على مدار الأسبوع.

وتراجعت أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط نزول جماعي للقطاعات القيادية.

حيث هبط سوق دبي بنسبة 1.8% ليغلق عند 3202 نقطة بضغط نزول قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، كما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.57% ليغلق عند 9390 نقطة في ختام التعاملات.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09% في ختام تعاملات جلسة الجمعة وبتداولات بلغت قيمتها 94 مليون درهم ليغلق عند 3202 نقطة مقابل 3262 نقطة للأسبوع السابق ويفقد المؤشر 60 نقطة على مدار الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 1.8% على مدار 5 جلسات.

وهبط قطاع العقار 3% بضغط نزول «إعمار العقارية» 3% و«الاتحاد العقارية» 4% و«إعمار للتطوير» 1%.

بينما صعد سهم «ديار» 7%، كما تراجع قطاع البنوك 1.2% بضغط هبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.7% و«دبي الإسلامي» 1.4%، ونزل قطاع الاستثمار 1.2% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1% و«شعاع كابيتال» 1% و«سوق دبي المالي» 6.6%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 368 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 179 مليون درهم، ثم «ديوا» 160 مليون درهم.

وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع في سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 4.7%، تلاه «الوطنية للتبريد» 1.5%.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات تجاوزت 1.1 مليار درهم ليغلق عند 9178 نقطة مقابل 9390 نقطة الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر 212 نقطة متراجعاً بنسبة 2.3% على مدار 5 جلسات.

وفي القطاع المالي صعد «العالمية القابضة» 0.1%، بينما تراجع «ملتيبلاي» 6%، كما تراجع «بروج» 2.3% و«الواحة كابيتال» 2.7% و«ألفا ظبي» 0.8%، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للتوزيع» 1.9%.

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