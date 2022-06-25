30 مليار درهم القيمة المتوقعة للتجارة الإلكترونية بالإمارات بحلول 2025

المصدر: دبي - البيان

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يستعد كبار تجار التجزئة بالشرق الأوسط لحضور قمة ريتيل مي تك آند ماركوم آيكونز، التي تُسجل متغيرات سوق البيع بالتجزئة في المنطقة. ومن المقرر أن يقام الحدث 28 يونيو بفندق كونراد دبي. يأتي ذلك فيما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً نتيجة ارتفاع استخدام سكان الشرق الأوسط للإنترنت.

ومن المتوقع أن يرتفع سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 60 % إلى نحو 30 مليار درهم بحلول عام 2025 حيث يواصل المستهلكون في جميع أنحاء المنطقة التحول نحو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وفقاً لتقرير جديد.

وأصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي تقريراً تتوقع فيه أن تصل مبيعات التجزئة في الإمارات إلى 70.5 مليار دولار (259 مليار درهم) بحلول عام 2025 - بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.6%. وأكد تجار التجزئة في الإمارات تفاؤلهم بشأن النمو لعام 2022. ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباع (84%) من تجار التجزئة أن ينمو بنسبة 20% أو أكثر في عام 2022.

وقد يزداد هذا الرقم بوجود تخطيط للاستثمار بشكل أكبر. وفي العام الماضي، نمت إيرادات 73% من الشركات الإماراتية بنسبة 20% أو أكثر، عبر قطاعات البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات والضيافة، وهو ما يزيد بنسبة نمو 67% عما شهده النطاق العالمي، وفقاً لبحث صادر عن أدين، المنصة عالمية للتكنولوجيا المالية.

وفي عام 2021، حقق سوق التجزئة العالمي مبيعات تزيد على 26 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30 تريليون دولار بحلول عام 2024 - وهو ما يعادل ثلث الاقتصاد العالمي.

كما يتوقع أن يصل إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 49 مليار دولار في 2025، مرتفعاً من 31.7 مليار دولار العام الماضي. وكان لجائحة «كوفيد 19» تأثير قوي في تسريع الانتقال إلى الخدمات الرقمية، حيث تحول المستهلكون إلى المدفوعات غير النقدية والتسوق عبر الإنترنت.

وعالميا، من المتوقع أن تصل المدفوعات الرقمية إلى 8.26 تريليونات دولار بحلول 2024، من 4.4 تريليونات دولار في 2020، وفقاً لتقرير لـ"ستاتيستا". وأظهرت دراسة لماجد الفطيم أن الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات نما بنسبة 14 % في الربع الأول 2022، مدعوماً بالمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها لتبسيط التعافي الاقتصادي للدولة بعد جائحة «كوفيد 19».

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