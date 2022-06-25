«إيميكول» تعزز التحول الرقمي عبر الخدمات السحابية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، وشركة أكتيس، الاستثمارية في البنية التحتية المستدامة، تنفيذ خدمات العملاء السحابية من أوراكل، لتحديد أولويات احتياجات العملاء المتزايدة وتطوير حلول محسنة للفوترة والقياس وتعزيز كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات. وتهدف المبادرة، التي تأتي تماشياً مع برامج التحول الرقمي للشركة، إلى تعزيز العمليات التجارية الأساسية لدفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بخدمات العملاء.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول: تركز برامج التحول الرقمي المستمرة في "إيميكول" على تبني حلول متكاملة موحدة ومناسبة لأهداف الشركة ونركز على أن تكون أفضل الحلول في فئتها، وتلبي بنجاح احتياجات الشركة التجارية والتشغيلية والمالية. ومن خلال الشراكة مع خدمات العملاء السحابية من أوراكل، حرصنا على الانتقال إلى أفضل الحلول، وتسهيل العمليات التجارية وزيادة نماذج الأعمال، وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء، ونحن نتطلع بحماس إلى الانتقال إلى هذا النظام.

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