إطلاق «بن غاطي كانال» في الخليج التجاري باستثمارات 500 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بن غاطي للتطوير، إطلاق مشروع «بن غاطي كانال» بمنطقة الخليج التجاري في دبي، بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم، ومن المقرر إنجازه بحلول يونيو 2023.

جاء ذلك خلال احتفالية عقدتها الشركة بفندق جراند حياة في دبي وسط حضور كبير من أعضاء فريق إدارة الشركة وشركائها الرئيسيين والمستثمرين والعملاء. ويتألف المشروع السكني «بن غاطي كانال» من 300 وحدة عقارية بما في ذلك 124 شقة غرفة، و85 شقة غرفتين، إضافة إلى 84 استوديو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي: مشروعنا هو رقم 50 في تاريخ الشركة. ويجري تشييده في واحدة من أكثر المناطق ازدهاراً في دبي، ويمثل واحداً من إنجازاتنا العديدة العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تسليم 25 برجاً في واحة دبي للسليكون، و3 أبراج في دبي لاند، و3 أبراج في منطقة الجداف، وبرجين في منطقة الخليج التجاري. وأكد أن السوق العقاري يمر بفترة ازدهار قوية وسط انتعاش الاقتصاد المحلي، متوقعاً استمرار هذا الانتعاش لعدة أسباب بفضل إجراءات القيادة الرشيدة للدولة وقوانين منح الإقامة والجنسية. وأشاد بالمناخ الاقتصادي بدبي والفرص الضخمة التي يوفرها للمستثمرين.

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