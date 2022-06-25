عبد الله المري يفتتح محطة جديدة لـ«إينوك»

المصدر: دبي- البيان

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افتتح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، أحدث محطات الخدمة التابعة للمجموعة، في موقع استراتيجي بالقرب من مقر الإدارة العامة للمرور في دبي.

وأشاد الفريق عبد الله المري، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، والعلاقة الممتدة بين الجانبين في مجال دعم البرامج والمبادرات التوعوية والخدمات الذكية، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ والمشترك بتوفير خدمات ذات جودة عالية لإسعاد أفراد المجتمع.

وأكد أن افتتاح المحطة الجديدة يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين شرطة دبي و«إينوك»، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة لأفراد المجتمع، عبر توفير الموارد والمساهمة في دعم البنية التحتية في إمارة دبي وفق أرقى المعايير العالمية.

ونوه بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق تكاملية الأدوار بين كافة المؤسسات والجهات في المجتمع، وصولاً إلى الأهداف الاستراتيجية الداعمة للرؤى والسياسات الحكومية في الدولة. مثنياً على التعاون بين الجانبين خلال الأعوام الماضية، عبر مبادرة «على دربك»، والتي أسعدت المتعاملين بتقديم خدمة ذكية ومتميزة تواكب أهداف التحول الذكي في الإمارة.

وقال سيف الفلاسي: نفخر في «إينوك» بالشراكة مع شرطة دبي، والتي أثمرت عن افتتاح أحدث محطات الخدمة لدينا، والتي تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، لا سيما في المناطق السكنية المحيطة بخدمات التزوّد بالوقود التي تعدّ الأفضل من فئتها. ومن خلال هذه الشراكة، تواصل المجموعة المساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق أمن الطاقة في الدولة، ودعم المرحلة المقبلة من النمو لاستشراف المستقبل المستدام في قطاع الطاقة.

وتقع المحطة على شارع القدس الذي يربط شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وتلبي احتياجات سكان المجمعات السكنية المحيطة بما في ذلك الطوار والقصيص والمحيصنة وهور العنز.

وشيّدت وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتماشياً مع التزام «إينوك» الراسخ بتعزيز الاستدامة في مختلف أنحاء الدولة، تضم محطة الخدمة الجديدة نظاماً مؤتمتاً بالكامل لتزويد الوقود، ونظاماً آلياً لمراقبة الوقود، ونظاماً إلكترونياً للكشف عن التسرب. وتضم المحطة أيضاً ألواحاً للطاقة الشمسية على سقفها ويمكنها توليد ما يصل إلى 120 كيلوواطاً من الطاقة النظيفة.

وإضافةً إلى ذلك، تستخدم المحطة أنظمة الإضاءة بمصابيح LED التي لا تتطلب أي عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة وتعمل بالطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، لتسهم بذلك في تقليص أخطار الحوادث الكهربائية والحرائق وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي المساهمة بتعزيز جهود «إينوك» الرامية إلى تقليص بصمتها الكربونية.

خدمة

تضم المحطة مطعماً مع خدمة الطلب من السيارة؛ ومتجر «زووم» بمساحة 305 أمتار مربعة يوفّر للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات أثناء تنقلهم. ويمكن للعملاء الدفع في المحطة عبر وسائل دفع متعددة، منها ENOCPay ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق «دبي الآن»، علاوة على برنامج المكافآت «Yes».

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