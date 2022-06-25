مشاركة ناجحة لغرفة عجمان في المعرض التجاري بالمغرب

المصدر: (عجمان - البيان)

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان مشاركة ناجحة في فعاليات المعرض التجاري الذي أقيم في الدار البيضاء. وأكد مسؤولو المصانع المشاركة بأهمية المعرض .

وقال عادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور، إن المعرض وفر منصة دولية لتبادل الخبرات والشراكات والتعرف على أفضل الممارسات بمجال صناعة وتسويق العطور، كما أسهم المعرض في تعزيز العلاقات الدولية وفتح آفاق للتعاون بين مصانع عجمان والمنشآت المشاركة من مختلف الدول.

وأكد هشام أفراح مدير عام الرحاب للعطور أن المشاركة جاءت ناجحة بكافة المقاييس لإبراز منتجات المصانع المشاركة على أوسع نطاق. وثمنت إلهام غاليم، مسؤولة التسويق بالحرمين للعطور، جهود غرفة عجمان في توفير مشاركة متميزة عكست حجم وتطور صناعة العطور في عجمان.

وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن الغرفة حريصة على تنفيذ أجندة مشاركات خارجية تستهدف خلالها استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتهيئة المناخ الداعم لزيادة الإنتاج عبر فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

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