«سوق المرفأ» يطلق الدورة الثانية لـ«التخفيضات الكبرى»

المصدر: (دبي- البيان)

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انطلقت الدورة الثانية من «سوق التخفيضات الكبرى» في «سوق المرفأ» على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، التي تستمر لغاية 17 يوليو، وتوفر فرصة متميزة أمام المتسوقين لاختيار هدايا عيد الأضحى المبارك.

وتصل الخصومات إلى 50%، ويشارك فيها أكثر من 100 محلّ وتاجر بيع بالتجزئة، وتتضمن مجموعة متنوعة من الملابس والألعاب والسلع المنزلية والإلكترونيات والألعاب الإلكترونية والأزياء والسجاد والمزيد. وقال معاذ الريس، مدير عام في «سوق المرفأ»:

مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، ارتأينا أنه من المناسب جداً إقامة التخفيضات الكبرى مرة جديدة، إذ إنه مع وجود أكثر من 900 متجر، يشكل السوق وجهة تسوق مثالية لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الأعمار. ونتطلع إلى تقديم نسخة جديدة ناجحة بسوق التخفيضات الكبرى.

وأوقات العمل في السوق تبدأ الساعة 12 ظهراً ولغاية منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجراً يوم الجمعة، ومن 12 ظهراً حتى 2 فجراً يوم السبت.

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