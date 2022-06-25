«آرك تالنت» توسع عملياتها من دبي لتشمل المملكة المتحدة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «آرك تالنت» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وشريك المواهب الخارجي للمؤسسات والشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن الدعم من المواهب وتحقيق النمو، توسيع عملياتها لتشمل المملكة المتحدة.

وقال عبد الرحمن ريزيليا، الرئيس التنفيذي ومؤسس «آرك تالنت»: بعد العمل في سوق الإمارات الديناميكي والعالمي، وتوفير أفضل المواهب للشركات والمؤسسات لسنوات عديدة، نفخر بدخول سوق المملكة المتحدة. ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه السوق انفتاحاً واسعاً بعد انتهاء السيناريو العالمي الحافل بالتحديات، وتبحث المؤسسات عن الأشخاص المثاليين لملء الشواغر المتطورة للغاية.

وتعمل «آرك تالنت» على توفير المواهب داخل منظومة قطاعات التسويق والنظام الرقمي والتكنولوجيا، وذلك من خلال البحث وتحديد مجموعة المهارات المناسبة والعثور على مصادرها لكل واحد من العملاء. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الناشئة، توفر الشركة أفضل المهارات والمواهب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز