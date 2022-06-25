تأجيل «عمومية غرفة الفجيرة» إلى 4 يوليو

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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أعلن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للسنة الثالثة المنتهية من الدورة الرابعة عشرة، من الخميس 23 يونيو إلى الاثنين 4 يوليو المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح رئيس الغرفة، أن اجتماع الجمعية العمومية سيعقد بمن حضر بناءً على نص المادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من أفكار وآراء أعضاء الجمعية العمومية التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بالغرفة وما تقدمه من خدمات تجاه مجتمع الأعمال والأسرة التجارية في إمارة الفجيرة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للسنة الثالثة المنتهية واعتماد الميزانية السنوية وتقرير مدقق الحسابات وتعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه.

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