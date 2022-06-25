حوار لمجلس سيدات أعمال الشارقة حول التنوع والإدماج بالقطاع العقاري

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم «مجلس سيدات أعمال الشارقة» جلسة جديدة من جلسات «حوار المجلس»، تستضيف سيدة الأعمال الإماراتية حليمة حميد العويس، الرئيس التنفيذي لـ«شركة سلطان بن علي العويس للعقارات»، والتي نجحت في إثبات ريادتها بقطاع العقارات والإنشاءات والبناء، لتبادل الرؤى والمعارف والخبرات في هذا المجال.

وستشارك حليمة العويس التي تدير 3 شركات رائدة تغطي مجال البناء والإنشاءات، والتطوير العقاري، وإدارة العقارات، رحلتها في هذا القطاع، وستناقش نموها وتقدمها وإثراء تجربتها على الصعيدين الشخصي والمهني مع سيدات الأعمال الطموحات وذلك الثلاثاء، الموافق 28 يونيو 2022، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً في بيت الحكمة بالشارقة.

وتشرف «اللجنة العقارية» في المجلس على تنظيم الجلسة التي تحمل عنوان «ريادة المرأة في قطاع العقارات:

تعزيز التنوع والمساواة»، بهدف إكساب رائدات الأعمال الخبرات والمهارات اللازمة لتعزيز مشاريعهن في القطاع العقاري، من خلال تقديم نظرة شاملة على هذا القطاع لمساعدتهن على تخطيط الاستراتيجيات والخطوات والقرارات التي سيتخذنها، بالإضافة إلى سبل بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً للمرأة.

و«حوار المجلس» منصة توفر لأعضاء مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لـ«نماء» للارتقاء بالمرأة، فرصة استكشاف أفضل الممارسات، والتفاعل مع نظيراتهن، والتعرف على سيدات الأعمال الناجحات والتعلم من خبراتهن وتجاربهن الرائدة. وتهدف الجلسة المقبلة إلى إبراز التنوع وإدماج المرأة في الأعمال، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في الصناعات والقطاعات التي يهيمن عليها الرجال، والعوامل التي تعيق تقدمهن فيها. ويمكن لسيدات الأعمال الراغبات في المشاركة التسجيل عبر الإيميل: (membership@sbwc.ae).

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