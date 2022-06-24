منتجع شاطئ العنوان من «إعمار» يعلن عن عروض عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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كشف منتجع شاطئ العنوان عن تقديم عرض الإقامة المثالي لعيد الأضحى المبارك لضيوفه الراغبين بتجديد نشاطهم وأخذ استراحة قصيرة والاستمتاع بتجارب الإقامة الفاخرة والأجواء الراقية والخدمات المميزة التي يقدمها، حيث يوفر لهم ولمدة 72 ساعة فقط فرصة الاستفادة من الخصومات المميزة بنسبة 30% على أسعار الغرف.

ويتيح العرض، الذي يستمر لثلاثة أيام بين 1 -3 يوليو 2022، الإقامة في الوجهة الشاطئية الشهيرة في دبي بأفضل الأسعار المتاحة، بدءاً من 1 يوليو ولغاية 30 سبتمبر 2022.

ويُعد العرض فرصة لا تُفوت للاستمتاع بتجربة إقامة مميزة، حيث سيكون ضيوف المنتجع على موعد مع تجربة إقامة مميزة، بفضل مجموعة كبيرة من وسائل الراحة، وقائمة متنوّعة من أشهى الأطباق الفاخرة، والإطلالات الأخّاذة من أعلى حوض سباحة خارجي مترامي الأطراف في العالم، فضلاً عن علاجات المنتجع الصحي المنعشة في ذا سبا في العنوان.

ويدعو المنتجع الفاخر ضيوفه لحجز تجربة إقامة تأخذهم بعيداً عن صخب الحياة اليومية وسط إطلالات خلابة على أفق دبي مقدماً لهم خدمات مميزة تعكس أرقى معاني الضيافة منذ تسجيل الوصول وحتى المغادرة.

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