8 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي 8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2031 مبايعة بقيمة 5.15 مليارات درهم، منها 274 مبايعة للأراضي بقيمة 1.15 مليار درهم، و1757 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 126 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بـ 53 مليوناً في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بـ 26 مليوناً في منطقة أم سقيم الثالثة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 154 مبايعة بقيمة 333 مليوناً تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 29 مبايعة بـ 89 مليوناً، وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بـ 130 مليون درهم. وعلى صعيد الأمس، بلغت التصرفات أكثر من 943 مليوناً، حيث تم تسجيل 248 مبايعة بقيمة 588.75 مليوناً، منها 29 مبايعة للأراضي بـ 137.86 مليوناً و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 450.9 مليون درهم.

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