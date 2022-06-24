«رد تاغ» تحتفل بمفاجآت صيف دبي بتشكيلات جديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت رد تاغ، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية في المنطقة، باليوم العالمي لليوغا، تأكيداً على اهتمامها بتعزيز أسلوب الحياة الصحي وثقافة اللياقة البدنية في الشرق الأوسط. وتحمل التشكيلة الجديدة الخاصة بالأزياء الرياضية للسيدات والرجال اسم أكتيف وير، لتؤكد دعم رد تاغ فكرة تعزيز النشاط البدني بين أفراد المجتمع، ويتزامن ذلك مع الاحتفالات بمفاجآت صيف دبي.

وتستمد التشكيلة الرياضية إلهامها من تفاصيل الحياة الصحية اليومية، وتضيف لمسةً من الأناقة على الأزياء الرياضية، مما يشكّل حافزاً جديداً للالتزام بأسلوب حياة صحي. وتجمع تشكيلة أكتيف وير بين الأزياء الرياضية الكلاسيكية والصيحات العصرية لتعكس الجوهر الحقيقي لليوغا، باعتبارها من التقاليد القديمة التي أثبتت أهميتها على امتداد العصور.

وقال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في «رد تاغ»: لم تعد ممارسة اليوغا حصراً على الثقافة الهندية التي أسستها، بل تحولت إلى تجربة عالمية لها حضور قوي في مختلف البلدان، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وبدورها تستمد تشكيلة أكتيف وير إلهامها من هذه الرياضة القديمة، لتقدم أزياء مثالية لعشاق اليوغا التي تم تصميمها بأسلوب يراعي أقصى درجات الراحة والأناقة والعناية بأدق التفاصيل.

وتضم التصاميم الخاصة بالرجال خيارات مميزة مستوحاة من إطلالة لاعبي كرة السلة في تسعينيات القرن الماضي من خلال السراويل القصيرة بالطابع الكلاسيكي، والكنزات بلمسات تراثية وياقات مفتوحة، إضافة إلى الكنزات بدون أكمام والمزودة بقبعات وسراويل قصيرة مزودة بأحزمة ومتوفرة بألوان هادئة. أما الباحثون عن أزياء رياضية تتوافق مع صيحات الموضة المعاصرة، فيمكنهم اختيار ما يفضلونه من السراويل القصيرة بتصاميمها الجذابة وتدرجاتها اللونية بتقنية تاي-داي، التي تتناسب مع كنزات تي شيرت بالألوان الحيوية، خاصة الأخضر.

أما تصاميم السيدات فتضم كنزات قصيرة بأكمام قصيرة أيضاً، وسراويل ضيقة بتدرجات الرمادي والوردي للاستمتاع بجلسات يوغا ممتعة للغاية. وتضم التشكيلة تصاميم تضمن مستويات عالية من الراحة، مثل الكنزات الكلاسيكية بطابع رياضي المزينة بالرسوم الجرافيكية، وكنزات تي شيرت مريحة وأطقم من قطعتين وكنزات قصيرة مثالية لتمارين اليوغا، إضافة إلى السراويل الواسعة التي تتميز بقصة قصيرة وتتوفر بألوان دافئة.

ويؤكّد شهباز شيخ أن مجموعة أكتيف وير تعكس ريادة رد تاغ في تقديم أجمل صيحات الموضة المتجددة بأسعار معقولة. واليوم، تعزّز العلامة من مستويات الوعي المتزايدة حول أهمية اللياقة البدنية بالنسبة لجميع الفئات العمرية، في زمن يشهد ازدياد انتشار المؤسسات المتخصصة بهذا الموضوع مثل الصالات الرياضية ومراكز اليوغا واستوديوهات البيلاتس. لذلك تعتزم رد تاغ تطوير مجموعة أكتيف وير لتتحول إلى علامة فرعية تلبي احتياجات عشاق اللياقة البدنية واليوغا على امتداد المنطقة.

ومواصلةً لالتزامها بتقديم أزياءٍ بجودة عالية وبأسعار تنافسية، اختتمت رد تاغ مؤخراً عروضها الرمضانية، حيث قدّمت سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى العديد من الجوائز النقدية والهدايا المجانية. وتواصل العلامة مساعيها لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات المميزة، مثل خدمة الاستبدال بأي وقت وبأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة تنسيق الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل.

وتحرص رد تاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو. وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز