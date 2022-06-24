«ميديا روتانا دبي»: الإمارات تستعد للعطلة الصيفية بمجموعة كبيرة من الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال شريف مدكور مدير عام فندق «ميديا روتانا دبي» إن الإمارات تستعد لاستقبال موسم العطلة الصيفية بمجموعة كبيرة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تعزز حركة السياحة الداخلية واستقطاب الزوار القادمين من خارج الدولة، وذلك وسط تفاؤل بموسم سياحي مميز نتيجة النجاح الكبير الذي حققته الدولة في عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف: نجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في جعل فصل الصيف فصلاً سياحياً بامتياز، مستفيدة من العديد من الفعاليات التي تبتكرها لاستقطاب الزوار من كل أنحاء العالم بما فيها مفاجآت صيف دبي وما تشهده من فعاليات تسوق طوال فترة الموسم، المدن الترفيهية المغطاة، المنتجعات السياحية، إضافة الى قائمة عالمية ومحلية ثرية من المتاحف.

وأشار إلى أنه استعداداً لموسم العطلة الصيفية، أعلنت العديد من الجهات المعنية في الدولة عن برامجها الصيفية لعام 2022 التي تتضمن تجربة سياحية مميزة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار. وتُعد مدينة دبي إحدى أكثر الوجهات التي تحظى بالزيارة في العالم، وهي مدينة فريدة من نوعها حقًا وتفخر بالهندسة المعمارية الحديثة والمناطق المحيطة الفاخرة وناطحات السحاب المدهشة. وتجذب خيارات الترفيه المتعددة التي تناسب جميع شرائح المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرية، والتي توفرها إمارات الدولة المختلفة، الراغبين في قضاء عطلة الصيف، حيث أصبحت وجهات الدولة المختلفة الخيار الأول لكثير من المواطنين والمقيمين.

واستقطبت البرامج الترفيهية والسياحة المتنوعة التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالية واستقطاب جميع العائلات والفئات العمرية، التي وجدت فيها البديل المناسب عن السفر إلى الخارج.

وقال مدكور إن فندق ميديا روتانا يستعد لعطلة الصيف وعطلة عيد الأضحى المبارك بباقة من العروض والحوافز تشمل خصم 20 % على أسعار الغرف وسرير إضافي مجاني لجميع فئات الغرف عند حجز اقامة عائلية مع خصم 50 % للأطفال حتى سن 12 عامًا أما الاطفال دون سن 6 سنوات فإقامتهم مجانية كما سيستمتع الضيف مع عائلته وأصدقائه بتجربة الأطباق العالمية والعربية التقليدية المحضرة من المكونات الطازجة وسط أجواء المكان الرائعة مقابل 195 درهماً فقط لا غير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز