آفاق الإسلامية تنظم ورشة عمل لتأهيل الكوادر المواطنة

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت آفاق الإسلامية للتمويل ورشة عمل تدريبية تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المواطنة لديها في بيئة العمل وتشجيعهم على الابتكار وتطوير الذات.

‏‎وتطمح آفاق الإسلامية للتمويل إلى مواصلة مسيرة التميز والتطوير من خلال استقطاب أفضل الكفاءات وتطويرها بصور مستمرة لتعزيز أداء هذه الكفاءات بما يخدم مصلحة المجتمع والقطاع المالي في الدولة.

‏‎افتتحت الورشة عالية آل علي مديرة التوطين في آفاق الإسلامية للتمويل، والتي أكدت أهمية الإنجاز المتواصل والعمل من أجل الارتقاء بالمضمون وتحقيق النجاحات، كما ثمنت دور القيادة الرشيدة للدولة في دعم شباب الوطن في كافة المجالات من أجل غد أفضل.

‏‎بدورها، أكدت فاطمة بوهارون مديرة إدارة القيادات والقدرات الحكومية في المجلس التنفيذي مدربة استشارات تطوير الذات، والتي شاركت في الورشة أهمية مثل هذه الفعاليات وفائدتها الكبيرة للتطوير والابتكار في بيئة العمل، كما تحدثت عن المعايير والصفات التي يجب أن تميّز ثقافة العمل المبتكرة في الشركات المختلفة.

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