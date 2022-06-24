الاتحاد للطيران تستعد لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستعد الاتحاد للطيران لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين من مطار أبوظبي الدولي في الفترة بين 30 يونيو و15 يوليو.

وقامت الشركة بتعزيز الخدمة الذاتية لإتمام إجراءات السفر في مطار أبوظبي لتلبية الطلب الكبير على الرحلات الجوية مع بداية فصل الصيف. وتمنح هذه الخدمة ضيوف الاتحاد للطيران تجربة سفر سلسة ومريحة مع تمكنهم من تفادي طوابير الانتظار الطويلة، فبعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

خيارات

وقال جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات والمطارات العالمية في الاتحاد للطيران: مع رفع الكثير من قيود السفر، تتوقع الاتحاد للطيران ارتفاع أعداد المسافرين بشكل كبير خلال العطلة الصيفية. ولتحسين تجربة الضيوف، تقدّم الاتحاد للطيران خيارات أكبر للخدمة الذاتية في مطار أبوظبي الدولي تسمح لهم بتخطي طوابير الانتظار الطويلة من خلال إتمام إجراءات السفر الكترونياً وخدمة معتمد للسفر التي تلاقي استحساناً كبيراً. وتم رفع قيود السفر المتعلقة بكوفيد 19 بالكامل للمسافرين إلى النمسا، البحرين، بلجيكا، مصر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، الكويت، عمان، سويسرا، تركيا وبريطانيا.

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