الإمارات واليونان تبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية

المصدر: أثينا - وام

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التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، وذلك خلال زيارته أثينا.

كما اجتمع مع كل من نيكوس ديندياس، وزير الخارجية، وسبريذون أدونيس جورجيادس، وزير التنمية والاستثمار، وكوستاس سيكريكاس، وزير البيئة والطاقة، وغيرهم من المسؤولين في الحكومة اليونانية، وكذلك في القطاع الخاص، وذلك بحضور سليمان المزروعي، سفير الدولة لدى اليونان، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، وحمد الحمادي، المدير التنفيذي لمحفظة الطاقة والمرافق في القابضة «ADQ».

ونقل معالي الوزير في بداية الاجتماع مع رئيس الوزراء تحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى اليونان، وتناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص الاستثمار المشترك والتعاون في المجالات التي من شأنها أن توطد التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

استكشاف فرص التعاون

وأوضح خلال اللقاء أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تركز على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية والقطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.

كما بحث معاليه خلال اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة بهدف الارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية جديدة، من خلال البناء على مخرجات زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى أبوظبي في مايو من العام الجاري.

والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية للبلدين، كما ناقش الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: القيادة الرشيدة في الإمارات حريصة على بناء وتوثيق علاقات التعاون مع المجتمع الدولي، وتولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها الثنائية مع اليونان، وتثمّن جهود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي ستسهم بلا شك في تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الصديقين، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في نوفمبر 2020، شهدت العلاقات الإماراتية اليونانية نمواً كبيراً على الرغم من تأثير جائحة كورونا على المشهد العالمي، كما أسهمت الشراكة الشاملة في تعزيز التعاون ضمن محاورها الرئيسة، التي تتضمن المجال الاقتصادي والتعاون الدولي والاستثمار، والطاقة، والبيئة، والزراعة، وغيرها.

منتدى أعمال

وتم خلال الزيارة عقد «منتدى أعمال إماراتي يوناني» برئاسة «القابضة» وعدد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات الإماراتية الرائدة في مجالات الطاقة والاستثمار والصحة والزراعة والصناعات الدفاعية والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والقطاع المالي.

واستهدف المنتدى بشكل رئيس تفعيل اتفاقية إنشاء الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى أبوظبي في مايو.

وقال محمد السويدي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: المنتدى يسهم في تعزيز الشراكة والاستثمارات بالعديد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الزراعية والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والسياحة والطيران والتكنولوجيا المالية.

نمو ملحوظ

شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان نحو 2.1 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن 2019، ما يعكس تحقيق قفزة نمو كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.

وبلغ رصيد قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات 341 مليون درهم لنهاية 2019، منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% في النقل والتخزين. في المقابل، زاد رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان لنهاية 2020 على 954 مليون درهم.

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