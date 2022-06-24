العقار والبنوك يدفعان الأسهم للتراجع

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، بضغط نزول جماعي للقطاعات القيادية حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1% ملامساً 3200 نقطة مع هبوط أسهم قطاعات العقار والبنوك. كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.6% ليغلق عند 9188 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.7 مليار درهم بأبوظبي و246 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 322 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 87 مليون سهم في دبي ونحو 235 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13319 صفقة.

سوق دبي

تراجع مؤشر سوق دبي 1% ليغلق عند 3199 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 1.9%. واستقر قطاع الاستثمار دون تغيير. ونزل قطاع البنوك 1.5%. وصعد قطاع النقل 0.4%.

كما تراجعت أسهم قطاعات التأمين 0.4% والخدمات 1.5%، والسلع 9% والاتصالات 0.5% والمرافق العامة 0.4% وتراجع سهم «ديوا» 0.4%. وتصدر سهم «ديوا» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 85 مليون درهم، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9%.

سوق أبوظبي

وهبط مؤشر سوق أبوظبي 0.6% ليغلق عند 9188 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار»1% و«رأس الخيمة العقارية» 1.8%. وفي القطاع المالي والبنوك تراجع «العالمية القابضة» 0.1% و«أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 1% و«أبوظبي الإسلامي» 5%.

وفي قطاع الطاقة صعدت أسهم «أدنوك للتوزيع» 2%، بينما تراجع «دانة غاز» 5.6%. وصعد «بروج»1%. وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 1.5% و«الياه سات» 2.3%.

وتصدر سهم«أبوظبي الأول» النشاط، جاذباً 593 مليون درهم، فيما كان سهم «الوطنية للسياحة والفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 %.

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