«دانوب هوم» تطرح منتجات جديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت «دانوب هوم»، وجهة البيع بالتجزئة الرائدة والشاملة لجميع أحتياجات المنزل من أدوات الديكور المنزلي في المنطقة، مجموعةً مذهلةً من السيراميك المناسب للجدران والأرضيات، والذي يأتي ضمن مجموعةٍ واسعة من الأشكال والألوان التي تناسب كل منزل، وتمنحه المزيد من الجمال.

وتتميّز تشكيلات السيراميك هذه بكونها متينةً وعالية الجودة، وهي متوفرة ضمن مجموعةٍ كبيرة من الأحجام والمواد، إلى جانب ألوانها المتنوّعة ولمساتها النهائية الجميلة. يجري تصنيع مجموعة السيراميك الفريدة هذه في كلّ من إيطاليا وإسبانيا والهند وتركيا ومصر وسلطنة عمان، مع الإشارة إلى أنّ لدى «دانوب هوم» أيضاً تشكيلة من البورسلين «ميلانو إيزلابز»، أضخم بلاط من صنع الإنسان، يمنح المنزل مظهراً سلساً وفاخراً، مع تصاميم مذهلة للغاية. وتجري «دانوب هوم» اختبارات للجودة تشمل المصنع والمستودع الرئيسي، لضمان حصول المستهلكين على منتجاتٍ رائعة تلبي احتياجات كل بيت وترضي جميع الأذواق.

وتشتهر «دانوب هوم» بكونها علامةً تجاريةً رائدةً في توفير أفضل المنتجات، بما يفوق التوقعات، وهي تمنح عملاءها فرصة الاستبدال المجاني للسيراميك غير المثبت لمدة 3 أشهر بعد البيع، مع الاستبدال المجاني بالكامل في حال وجود أيّ عيبٍ في التصنيع. كما تقدّم خدمة التصميم الداخلي لبلاط الجدران والأرضيات مجاناً لمن يرغب من عملائها، في جميع فروعها ومنافذ البيع التابعة لها.

ولأنها تدرك صعوبة اتخاذ القرار المناسب في تصميم الديكور الداخلي، بما يضمن إحياء جمال المنزل، توفر «دانوب هوم» لعملائها خيار الاحتفاظ السيراميك الذين يرغبون فيه لمدةٍ تصل حتى 3 أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، تقدّم هذه العلامة التجارية الإشراف المجاني من خبرائها على تثبيت السيراميك الرقيق السماكة أو الكبير الحجم، والذي يتطلّب الاعتماد على أهل الخبرة في هذا المجال.

وتأتي مجموعة السيراميك العصرية والأنيقة ضمن تشكيلةٍ واسعةٍ من التصاميم والألوان التي تناسب كل بيت وترضي مختلف الأذواق. فإذا كنتم ترغبون في سيراميك للأرضيات والجدران، أو سيراميك خاص بالمساحات الخارجية، أو سيراميك شبيه الخشب، فإنّ مجموعة السيراميك من «دانوب هوم» هي ما تبحثون عنه.

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