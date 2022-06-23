«رد تاغ» تحتفل بعيد الأضحى بعروض خاصة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت رد تاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، تشكيلة عيد الأضحى المبارك 2022 بلمساتٍ احتفالية تتماشى مع أجواء الصيف الحيوية. وتعكس التشكيلة خبرة رد تاغ في تقديم أحدث صيحات الموضة بأسعار معقولة.

وتتميز احتفالات عيد الأضحى المبارك في منطقة الشرق الأوسط بالعديد من التقاليد الاجتماعية الحيوية مثل اللقاءات العائلية والاجتماع حول الموائد الشهية والتألق بأزياء أنيقة خصوصاً مع بداية موسم الصيف. وكعادتها، تحرص العلامة في كل موسم على تقديم أجمل الخيارات لجميع أفراد العائلة.

وقال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: «لطالما شكّلت الموضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية، ولكن تفاصيلها تختلف من موسم لآخر، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط التي تتميز بأجواء صيفية حارة في كثير من الأحيان. لذلك، حرصنا على تصميم تشكيلتنا الجديدة بأسلوب يمزج اللمسات العملية مع الأناقة والطابع المحافظ. وأتوجه باسم عائلة رد تاغ إلى عملائنا بأحرّ التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك».

وتتميز تصاميم الأولاد في تشكيلة عيد الأضحى المبارك بقمصانٍ بتدرجاتٍ هادئة من ألوان البيج، إضافة إلى السراويل الرياضية العصرية. أما تشكيلة البنات فتضم فساتين مريحة ومزينة بربطة عند الخصر وفساتين صيفية بيضاء بدون أكمام لتضمن للأميرة الصغيرة إطلالة جذابة وواثقة في أجواء الاحتفالات. وتجمع أزياء الرجال بين اللمسات الغربية والعربية، وهذا ما يظهر في القمصان الكلاسيكية المزينة بالزخارف الدقيقة، والتي تنسجم مع السراويل المتألقة بألوان متناغمة.

وتركّز التشكيلة الاحتفالية بشكل أساسي على أزياء السيدات، فتقدم تصاميم فاخرة بجودة عالية مثل الفساتين بألوان راقية وقصات متقاطعة حول العنق، والفساتين بالأكمام المزينة بالكشاكش والتدرجات المشرقة بالأرجواني الوردي أو التدرجات الفاتحة، إضافة إلى الفساتين بأكمام منفوخة ونقشة منقطة مع قصة مكشوفة عند الكتفين بلون وردي فاتح. وتعكس كل قطعة اهتمام رد تاغ بأدق التفاصيل ومواكبتها لأحدث الصيحات والتزامها بأقصى معايير الجودة والفخامة.

ويتابع شهباز شيخ: «لطالما حرصت رد تاغ على تزويد العملاء بمنتجات فاخرة وبأسعار معقولة. ونجحنا من خلال عمليات التوسع في المنطقة وعبر قنوات البيع الخاصة بنا في تحقيق مكانة رائدة على مستوى تصميم المنتجات وتقديم الخدمات المثالية في جميع المواسم. فنحن نسعى إلى تقديم الأفضل مع كل تشكيلة جديدة، لذلك نعتقد بأن تشكيلة عيد الأضحى المبارك ستتجاوز توقعات العملاء».

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