2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 438 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 283.46 مليون درهم، و362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 902.54 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5، بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة ند حصة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري، بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 852.36 مليون درهم، منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 104.5 ملايين درهم، و104 رهونات فلل وشقق بقيمة 747.86 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 352 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 110 ملايين درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 29.65 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 6 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.

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