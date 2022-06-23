«فيتش» تثبت تصنيف «طاقة» عند «- AA» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عند «- AA»، وهو من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقاً لتقرير أصدرته «فيتش» اليوم، فإن تثبيت تصنيفها للشركة يعكس قوة الروابط بين «طاقة» وحكومة أبوظبي، والتي تعد المساهم غير المباشر الأكبر في الشركة. ومن الجدير بالذكر أن أحدث تصنيف ائتماني كانت «فيتش» قد منحته لحكومة أبوظبي، هو «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني المُستقل من جانب «فيتش» لشركة «طاقة» لم يتغير، وهو «bbb+».

وأكد التقرير أن أهم المحركات الرئيسية للتصنيف الائتماني المرتفع الذي منحته «فيتش» للشركة يتضمن المكانة، الملكية والتحكم، وهي جميعاً معايير منحت «فيتش» فيها «طاقة» التقييم «قوي»، بينما منحتها التقييم «قوي جداً» فيما يتعلق بمعيار الدعم الحكومي. وأضاف التقرير أن ثمة محركات أخرى للتصنيف تشمل قوة أداء «طاقة» المالي في عام 2021 على نحو فاق توقعات «فيتش» نفسها، التصنيف الائتماني الإيجابي لصفقة استحواذ «طاقة» على حصة تبلغ نسبتها 43% في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القدرة المتحسنة لدى «طاقة» على سداد الديون، وأيضاً مرونتها المالية القوية، والتي تتوقع «فيتش» أن تبقى محتفظة بقوتها في المستقبل، إلى جانب التزام «طاقة» بسداد الأرباح إلى المساهمين، والذي تتوقع «فيتش» أيضاً أن تستمر «طاقة» في الحفاظ عليه.

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