«تيكوم» تحدد أعلى نطاق سعري لسهمها وتتحدى تراجع الأسواق

المصدر: دبي- سيد صالح

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تتجه مجموعة «تيكوم»، التابعة لــ «دبي القابضة»، إلى تحديد سعر سهمها في صفقة الطرح في اكتتاب عام أولي، والتي انتهت فترتها الزمنية المُحددة اليوم، بسعر 2.76 درهم للسهم الواحد، وهو أعلى سعر في النطاق السعري الذي حددّته المجموعة لسعر سهمها عند بداية الصفقة، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بعد أن اطلعت على شروط الصفقة.

وذكرت الوكالة أن تحديد قيمة سهم «تيكوم» بأعلى سعر، يُشير إلى استمرار الطلب القوي من جانب المُستثمرين العالميين على صفقات إدراج الأسهم التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ فترة، وذلك على الرغم من التراجع الذي تعانيه أسواق الأسهم في المنطقة، خلال الشهور الأخيرة، بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأوضحت «بلومبيرغ»، أن مجموعة «تيكوم»، جمعت حتى الآن 454 مليون دولار من حصيلة طرح أسهمها، ما يعكس الطلب القوي على شراء الأسهم، وهو ما تبيّن من أول أيام الطرح، حيث تلقت المجموعة في نهاية هذا اليوم، طلبات اكتتاب تكفي لتغطية حجم الأسهم المطروحة.

ومن الجدير بالذكر، أن النطاق السعري الذي حددته «تيكوم» لسهمها عند بداية صفقة الطرح، بدأ من 2.46 درهم، وانتهى عند 2.76 درهم للسهم.

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