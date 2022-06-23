«أبوظبي الأول» يطلق منصة معرفية وبحثية بالتعاون مع كلية التعليم التنفيذي الإداري بجامعة ييل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل الأمريكية، منصة (IFAB) المعرفية والبحثية التي تركز على وضع الأجندات والسياسات ومشاركة المعلومات، من خلال تفعيل التواصل مع نخبة من أبرز المفكرين العالميين لرسم توجهات مستقبل القطاع المالي والاستثماري وغيره من القطاعات الحيوية.

وعبر تكامل الخبرات العالمية لبنك أبوظبي الأول والإمكانات الرائدة لنخبة من أبرز المفكرين العالميين، تم تصميم منصة IFAB ليتعرف المعنيون من خلالها على مستقبل القطاع المالي والاستثماري، والمساهمة الفعّالة في تطويره. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً عالمياً، من خلال التركيز على إعداد المهارات اللازمة لمواكبة المراحل المقبلة لمستقبل القطاع.

وتركز المنصة على 4 محاور رئيسة: التعليم التنفيذي، البحوث والدراسات، فعاليات ومنتديات القطاع، وسلسلة الحلقات النقاشية الدورية.

وتعمل المنصة الرقمية على الربط بين البحوث الأكاديمية والتدريب المتخصص، وعلى توظيف معلومات مالية من بنك أبوظبي الأول ومراكز بحوث عالمية للتفوق والإبداع، لتزويد الخبراء والمتخصصين في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بالأدوات والمعلومات الضرورية والمرتبطة بالأنشطة الإقليمية للقطاع لدعم نجاحهم المهني وتعزيز نمو القطاع بشكل عام.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: بما أن إعداد جيل جديد من الخبراء، وتطوير إمكاناتهم وخبراتهم من أهم الركائز التي تقوم عليها جهود التنمية، فقد حرصنا في بنك أبوظبي الأول على إطلاق منصة IFAB المعرفية والبحثية ضمن شراكة استراتيجية مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل الأمريكية من خلال مؤسسة آيكون للتدريب والتوجيه.

كما تمثل شراكتنا المتينة مع مؤسسة الإمارات امتداداً لمبادراتنا المعرفية المستمرة. ونتطلع لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج آفاق المالي لنمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو والازدهار، ودعم الأهداف والتطلعات التنموية الوطنية الطموحة لقيادتنا الرشيدة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: يشكل هذا التعاون خطوة متقدمة من أجل تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية بوصفنا مؤسسة وطنية مستقلة تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث تلبي احتياجاتهم نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

ونفخر بشراكتنا مع بنك أبوظبي الأول وكلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل وآيكون للتدريب والتوجيه، وذلك لتوحيد الجهود من أجل تزويد الشباب الإماراتي بالوسائل اللازمة لتمكينهم من الوصول لأهدافهم المهنية بنجاح.

وقد نجحنا في مؤسسة الإمارات من الاستثمار في شباب الإمارات، وتقديم مجموعة من البرامج الناجحة التي استهدفت تمكينهم وخلق فرص لهم وتطوير مهاراتهم، وفي كل مرة ننظر فيها إلى شبابنا وشاباتنا ونرى حماسهم والتزامهم ورغبتهم في التعلم، ما يقوي إيماننا بأهمية العمل على بناء مجتمع مرن قادر على مواجهة التحديات باستعدادية تامة وبعزيمة شبابنا قادة للمستقبل.

وتجمع المنصة بين أبرز الخبراء في مجالات التمويل والاستثمار والعمليات المصرفية، بمن في ذلك حاملو جائزة نوبل، للاطلاع على التجارب المتخصصة ودراستها، وتوفير البرامج التدريبية، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تعزز المرونة في القطاع المالي والاستثماري، بأسلوب يترك آثاراً إيجابية ملموسة ومستدامة.

وجاء الإعلان عن إطلاق المنصة خلال الحفل الأول لاستكمال برنامج آفاق القطاع المالي، الذي صممته كلية التعليم التنفيذي الإداري في جامعة ييل لصالح بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع مؤسسة آيكون للتدريب والتوجيه ومؤسسة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية في القطاع المالي، ويُركّز على تدريس فهم أعمق لإدارة الاستثمار وصنع القرار وبناء الاستراتيجية، إلى جانب مفاهيم مُتقدمة، مثل تطبيق واستخدام البيانات العلمية والتقنيات الكمية في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمبادرات مهمة أطلقها بنك أبوظبي الأول، ومنها برنامج المنح الدراسية الذي تم الإعلان عنه عام 2021 بموجب الاتفاقية الموقعة بين بنك أبوظبي الأول وجامعة باريس 2 (بانتيون-أساس).

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