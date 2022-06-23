«اقتصادية» عجمان تتأهب لإطلاق جائزة الأفضل

المصدر: عجمان - (البيان)

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تتأهب اقتصادية عجمان، لإطلاق جائزة الأفضل The Best، في دورتها الثانية، وبحلةٍ جديدة، تحت شعار «التميز.. جودة حياة». وتنطلق هذه النسخة بمعايير جديدة، وبفئاتٍ مختلفة، وهي فئة أفضل منشأة صناعية ذكية، فئة أفضل منشأة صغيرة ومتوسطة خاصة ببرنامج تعزيز، فئة أفضل منشأة صديقة للمستهلك. وستنطلق الجائزة في النصف الثاني للسنة الجارية.

وقال عبد الله الحمراني، إن جائزة The Best، تأتي بهدف خـلـق بيئـــة تنــافســية بـيـــن المنشـآت الاقتصاديـــة فـــي إمارة عجمان، وروح المنافسة بـــيـــن أصــحـاب الـمـنـــشــأة، ودفعهم لتطــويــــر وتميــيز مشــاريعـهم التجـاريـــــة، وتطويـــــر جـودة الخدمــــات المقـــدمـــة من المنــــشآت الاقتــــصاديــــــة. وتوطيد العلاقة، وكسب ثقــة المـتعامليـــن مــن أصـــحــاب المنشـــآت الاقتـصادية لإمارة عجــمـــان.

وزيــــادة وعــي أصحـــاب المنشآت بالقوانين والاشتــــراطات ولوائــح الإمارة، وتشجيعهم بالالتـزام، من خلال عقد ورش تدريبية لهم خلال فترة التقييم، وقبل تسليم الملفات النهائية، وتهدف الجائزة أيضاً إلى الترويج لقطاع الأعمال في إمارة عجمان، وجذب وتشجيع الاستثمار.

وأضاف الحمراني: وضعنا شعار جودة الحياة، كشعار رئيس للجائزة، لأن المؤسسات الناجحة، هي التي تضعُ تركيزها على التميز لتحقيق جودة الحياة، وإن التميز هو منظومة أساسية للتطوير والابتكار، لخلق بيئة تنافسية مستدامة.

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