حمدان بن محمد : برؤية محمد بن راشد.. اقتصاد دبي يسجل معدلات نمو مستدامة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمبادرات ومحفزات اقتصادية وبرامج رائدة، يواصل اقتصاد دبي تسجيل معدلات نمو مستدامة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 6.2٪ خلال العام 2021.

وقال سموه: "نعلن عن هذه النتائج خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي انعقد بحضور أخي مكتوم في مكتبة محمد بن راشد في دبي … ندرك أن المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية وانجازاتنا الاقتصادية سترتكز بشكل أكبر على المعرفة واقتصاد المعرفة ونحن مستعدون للمرحلة المقبلة من مسيرة دبي التنموية".

#حمدان_بن_محمد: برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمبادرات ومحفزات اقتصادية وبرامج رائدة،يواصل اقتصاد دبي تسجيل معدلات نمو مستدامة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 6.2٪ خلال العام 2021. pic.twitter.com/17WQw13Qx4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 23, 2022

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