مؤتمر «إتش إس بي سي» وأسواق البورصة الإماراتية يشيد بنمو عمليات الاكتتاب للطرح الأولي العام

المصدر: دبي- البيان

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تمت الإشادة بنجاح إدراج عمليات الاكتتاب للطرح الأولي العام في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كمحفز اقتصادي إقليمي قوي في مؤتمر استضافه بنك «إتش إس بي سي» بالتعاون مع سوق دبي المالي في لندن.

وكان مؤتمر أسواق البورصة، الذي ضم متحدثين رئيسيين من جميع أنحاء المنطقة وبنك إتش إس بي سي جزءاً من أول حدث إقليمي استضافه بنك HSBC الشرق الأوسط لأسواق البورصة. وكان الهدف من هذا المؤتمر هو ربط أسواق البورصة مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص.

قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: إن الإمكانات القوية والمتميزة التي نتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط هي التي مكنتنا من مساعدة عملائنا في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في 2021، ووضعتنا على رأس تصنيفات مؤشر بلومبيرج للأسهم والسندات في 2021.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية للشرق الأوسط: يُوفر اقتصاد دولة الإمارات مركزًا رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي شهدته عمليات الاكتتاب العام والإدراج في الدولة خلال العام الماضي. لقد أظهر اقتصاد الإمارات مرونة في مواجهة التحديات العالمية المستمرة مما أسهم في ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين الساعين إلى الوصول إلى تلك السوق الناشئة سريعة النمو. ونحن متحمسون للقيام بدور حيوي لتمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الفرص المتاحة في الإمارات من خلال تنظيمنا لهذا الحدث.

وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر التنويع الاقتصادي ونمو أسواق رأس المال والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والطلب العالمي على الطاقة. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يشارك المستثمرون الدوليون بنشاط في سوقنا، ويحافظون على ما يقرب من 52٪ من نشاط التداول و 23٪ من الملكية. ومن ناحية أخرى، فإن شركاتنا المدرجة تنفتح بشكل متزايد على المستثمرين الأجانب. على سبيل المثال، سمحت أرامكس مؤخراً بالملكية الأجنبية لأسهمها بنسبة 100٪. ومن شأن هذه المؤشرات والمبادرات الإيجابية أن تعزز من مكانة أسواق رأس المال في دبي في طليعة الأسواق الأكبر ترحيباً واستقبالاً للاستثمارات الأجنبية في المنطقة. ونجاح المنتدى كما يتضح من عدد من المؤسسات والاجتماعات المشاركة فيه، يعتبر أيضاً دليلاً آخر على الطلب القوي حيث تسرع دبي من خطواتها لتطبيق استراتيجيتها الطموحة لتطوير الأسواق المالية وتوفر المزيد من الزخم لجهودنا المستمرة لتنشيط أعمال التداول وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

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