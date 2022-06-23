«أرادَ» توقع عقداً لتشييد أكبر مركز للياقة البدنيّة بالشارقة في مجتمع الجادة

المصدر: الشارقة- البيان

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أرست أرادَ مؤخراً عقداً رئيسياً لبناء أكبر مركز لياقة بدنية والأكثر تطوراً على مستوى الشارقة ضمن مجمّع مدار الترفيهي في مجتمع الجادة المتكامل. هذا، وستتولى علامة ويلفِت المتنامية للصحة واللياقة، والتي أطلقتها أرادَ في عام 2021، إدارة النادي الرياضي الذي تبلغ مساحته أكثر من 65.000 قدم مربع.

ويغطي العقد إنشاء جميع الأبنية ضمن المرحلة الثانية من مدار بالجادة، كما يغطي تشييد صالة ترامبولين كبرى على مساحة 18.000 قدم مربع ستتولى إدارتها شركة (BOUNCE)، في أول دخول لهذه العلامة الأسترالية العالمية المعروفة إلى سوق الشارقة، إلى جانب تشييد عدد من المرافق العامة الجديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار في مجمّع مدار.

وتبلغ قيمة العقد 75 مليون درهم، وتمت ترسيته على شركة ار اي كيو للمقاولات ومقرّها دبي، وتعمل الشركة حالياً على بناء التجمّع الثاني من فلل حدائق سراب، حيث تمت المباشرة بالأعمال الإنشائية في مايو، ويتوقع الانتهاء منها خلال 12 شهراً.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: يظهر العقد الجديد التزامنا بتزويد المقيمين والزوّار في الجادة بالمزيد من المرافق المميّزة والتجارب الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية. وتشق علامة ويلفِت طريقها على نحو سريع بين أبرز علامات الصحة واللياقة في الإمارات. ويقع ويلفِت الجادة في مبنى بيضاوي الشكل من طابقين يتماشى تصميمه مع المخطط الرئيسي لمجمّع مدار وضمن مساحة خضراء منسّقة تحيط بالمبنى. ويضم المركز صالتين رياضيتين إحداهما مخصصة للسيدات والأخرى للرجال، ومناطق للتقييم البدني، واستوديوهات للياقة، ومساحة مخصصة للفنون القتالية المختلطة، واليوغا، والدراجات الثابتة، واستوديو مخصص للأطفال. كما سيتضمن ويلفِت الجادة فرعاً لمقهى هنغري وولفز، الذي يقدّم الوجبات الصحيّة والشهيّة، إضافة إلى متجر متخصص ببيع البضائع الرياضيّة. ويستفيد مركز ويلفِت الجادة من العديد من تقنيات اللياقة البدنيّة والأدوات الرقميّة، ويتيح الفرصة أمام المستخدمين لتعقّب نشاطهم البدني وتقييم أدائهم أثناء التمرين.

وتم إطلاق علامة ويلفِت في مايو 2021، حيث تشغّل أكبر مركز داخلي للياقة البدنية والرياضات المتعددة في الإمارات في سيركل مول بقرية جميرا الدائرية في دبي، إضافة إلى فرع آخر في نَسمَة سنترال، القلب التجاري والترفيهي النابض بمجتمع مساكن نَسمَة بالشارقة.

وتضم المرحلة الأولى من مجمّع مدار مركز استكشاف الجادة، وركن زاد لشاحنات الطعام المتنقلّة، وسينما سيارات مجانية، ومنطقة لعب ومغامرات للأطفال، وقاعة فعاليات داخلية، ومسرحاً خارجياً، إضافة إلى ميدان الجادة للتزلّج على اللوح. في حين ستضم المرحلة الثانية نادي ويلفِت للياقة البدنية وصالة باونس للترامبولين، والتوسعتين الثانية والثالثة لميدان الجادة للتزلّج على اللوح، والمزيد من مواقف السيارات، إضافة إلى 460.000 قدم مربع من الحدائق الخضراء.

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