"دي بي ورلد" و "الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي" يوقعان مذكرة تفاهم مع الحكومة الرومانية لتطوير ميناء "كونستانتسا"

المصدر: البيان

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وقّعت الحكومة الرومانية مذكرة تفاهم مع كل من "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي" و "دي بي ورلد" لتطوير بنية تحتية جديدة في ميناء "كونستانتسا" بهدف تحويله إلى أحد أهم المراكز لسفن شحن البضائع المدحرجة على البحر الأسود.

جرى توقيع المذكرة بين سورين ميهاي غريندانو، وزير النقل والبنية التحتية الروماني، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا، ونائب رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي".

وتستهدف وزارة النقل والبنية التحتية الرومانية تطوير محطة حاويات جديدة ورئيسية لشحن البضائع المدحرجة بهدف تعزيز حركة سفن البضائع في ميناء البحر الأسود، والذي أصبح بوابة عبور مهمة للتجارة في أوروبا الشرقية. وسيتطلب ذلك استثمارًا ضخمًا وإجراءات محسّنة لتسريع عبور سفن البضائع المدحرجة عبر ميناء "كونستانتسا". وتتيح مذكرة التفاهم لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي العمل مع "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد لحلول الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الشاملة في العالم، لتحديث وتطوير البنية التحتية على الرصيف البحري 2-إس في الميناء.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "دي بي ورلد" بتنفيذ مشروع التطوير مع توفير الاستثمارات المطلوبة له في الأصول المادية أو الإلكترونية للمساهمة في تحويل" كونستانتسا" إلى مركز رئيسي للواردات إلى أوروبا، من خلال تطوير البنية التحتية للميناء ، إضافة إلى تزويده بماسح ضوئي متطور في المحطة الجديدة للبضائع المدحرجة، بما يقلّص الوقت الذي تستغرقه عمليات التفتيش بشكل كبير، ويعزز الكفاءة التشغيلية للميناء.

ثقة مستمرة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "إحتفلنا منذ بضعة أسابيع بمرور 18 عاماً على بدء عملياتنا في ’دي بي ورلد – كونستانتسا‘. ونفخر بالثقة المستمرة التي منحتنا إياها الحكومة الرومانية، ونتطلع إلى تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد على المستوى العالمي والتي من شأنها أن تعزز دور الميناء والمكانة الاستراتيجية لرومانيا في المنطقة، حيث تشكّل مذكرة التفاهم هذه دليلاً قوياً على متانة العلاقات الوثيقة التي نؤسسها مع شركائنا حول العالم".

وتدير "دي بي ورلد" محطة الحاويات الجنوبية المتطورة في ميناء "كونستانتسا" بحسب عقد امتياز يمتد حتى عام 2049، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية من حيث حجم كميات المناولة المليون ونصف مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا، ليصبح بذلك "كونستانتسا" أكبر ميناء على البحر الأسود. كما توفر "دي بي ورلد" خدمة تنسيق كاملة لثلاث خطوط سكك حديدية، بطول 600 متر لكل منها، قادرة على التعامل مع ثلاثة قطارات كاملة تتصل بكل منها 30 عربة بضائع لنقل الحاويات في وقت واحد.

خطط مستقبلية

علاوة على ذلك، تواصل "دي بي ورلد" تنفيذ خططها لإنشاء محطة حاويات جديدة متعددة الوسائط للسكك الحديدية والطرق في مدينة أيود في رومانيا، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في النصف الأول من عام 2023. وسيتم ربط محطة الحاويات بالسكك الحديدية إلى ميناء "كونستانتسا" لإنشاء طريق جديد لصادرات منطقة ترانسيلفانيا الرئيسية في وسط رومانيا التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للتصدير.

وتعد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إحدى مؤسسات حكومة دبي، والتي تأسست رسميًا في عام 2001، وتتضمن عدداً من الكيانات والسلطات التي تعمل تحت مظلتها. وتشمل هذه الكيانات جمارك دبي والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، وسلطة موانئ دبي، بالإضافة إلى دائرة التخطيط والتطوير في دبي - تراخيص، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، إلى جانب الذراع الاستثماري والذراع الأمني للمؤسسة والمتمثلان في إدارة الاستثمار وإدارة الأمن. وتعتمد المؤسسة على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتقديم خدمات ذكية ومتميزة لمتعامليها، وتعمل بشكل دائم على تطوير آليات التعامل لتتوافق مع أفضل الممارسات ولتضمن سعادة وولاء المتعاملين بما يواكب التوجهات الحكومية.

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