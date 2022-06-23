«أي آم انترتينمنت» تحصل على تمويل بملايين الدولارات

المصدر: دبي- البيان

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أكدت شركة «أي آم انترتينمنت»، للترفيه في المنطقة، والتي تم تأسيسها منذ ست سنوات أنّها حصلت على تمويل بملايين الدولارات بقيادة مجموعة «آبي رود» للاستثمار. سيسمح هذا التمويل للشركة بمواصلة نموها في جميع أنحاء المنطقة.

وقامت شركة «أي آم انترتينمنت» ببناء جذورها في صناعة الموسيقى، كما يتمثل دورها الأساسي في التعاون مع بعض أشهر الأسماء في مجال العروض الترفيهية واستقطابهم إلى المنطقة. تضم قائمة عملاء «أي آم انترتينمنت» أسماء العديد من المشاهير مثل ماريا كاري وستيف هارفي وكيفن هارت وفيكتوريا بيكهام وأليشيا كيز وليدي غاغا ويل آي أم وذا بلاك آيد بيز وجاي شيتي وسادجورو وتوني روبنز وسويز بيتز وشاروخان وكارل لاغرفيلد ودونا كاران.

وتفخر شركة «أي آم انترتينمنت» بأنّها كانت جزءاً من معرض إكسبو 2020، حيث دخلت الشركة في شراكة مع معرض إكسبو لمدة 4 سنوات، وأطلقت العد التنازلي للعام الأخير المتبقي على انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي على مستوى العالم، والذي استضافته نجمة بوليوود الهندية شرادها كابور وتوج بأداء مذهل لفنانة «أي آم»، ماريا كاري. واستضاف إكسبو 2020 ثلاثاً من أكبر عروض مباشرة لهذا العام مع أليشيا كيز وبلاك آيد بيز وكولدبلاي والتي حققت أرقاماً قياسية.

وقالت سونال فارا بارمار، مُؤسّس شركة «أي آم»: نفخر بكوننا كنا مشاركين في تنظيم فعاليات حدث عالمي كمعرض إكسبو 2020. ونعتز بدعم قيادة الإمارات للعلامات التجارية المحلية لتكون جزءاً من هذه المرحلة العالمية.

وتقدم «أي آم انترتينمنت» خدماتها عبر جميع وسائل الترفيه - التلفزيون والأفلام والموسيقى والعروض الحية وتعمل على بناء الجسور بين الشرق والغرب وتسهيل العلاقات بين الكيانات المحلية والدولية والحكومية مثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وكلية دبي للسياحة وفوغ وشانيل وكارتييه وإعمار ودو وهيونداي وإي إنترتينمنت ونتفليكس. مع قاعدة عملاء متنوعة وبعيدة المدى، أبرمت «أي آم انترتينمنت» عقودًا ترفيهية تزيد قيمتها عن 35 مليون دولار في غضون الأشهر الـ 24 الماضية وحقّقت نموًا بنسبة 125% على أساس سنوي. ووفقاً لشركة تحليل البيانات «ماجنيت»، ذهبت نسبة 11% من تمويل رأس المال الاستثماري في عام 2021 في الإمارات إلى مؤسسي الشركات من الإناث.

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