«أمازون» تفتتح أكبر محطة توصيل في أبوظبي قبيل انطلاق «يوم برايم» للتخفيضات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أمازون افتتاح أكبر محطة توصيل في إمارة أبوظبي قبيل انطلاق فعالية «يوم برايم» المرتقبة في يوليو، والتي تقدم لأعضاء برنامج برايم تخفيضات استثنائية على جميع المنتجات عبر متجر Amazon.ae لمدة 48 ساعة.

وتُعَد المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها حوالي 4700 متر مربع، ثاني أكبر محطة توصيل في الإمارات، وتوفر خدمة توصيل الشحنات في نفس اليوم أو خلال يوم واحد للعملاء في جميع أرجاء العاصمة، بما في ذلك المناطق الواقعة خارج المدينة، مثل السمحة، والشوامخ، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وبني ياس، والوثبة.

وتستهدف محطة التوصيل الجديدة توفير مئات فرص العمل بدوام كامل وبدوام جزئي للموظفين الذين يمتلكون جميع أنواع الخبرات والمهارات والمؤهلات العلمية، بمن فيهم العاملون في محطات التوصيل، وقسم العمليات، والصحة والسلامة، وتكنولوجيا سلسلة التوريد، وتحليل البيانات. فالفرصة سانحة أمام جميع المواهب والكفاءات في الإمارات للحصول على برامج تدريبية من شأنها تزويدهم بالمهارات المستقبلية المطلوبة في تجارة التجزئة. كما ستوفر المحطة فرصاً جديدة لرواد الأعمال للخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

ويأتي تدشين المنشأة الجديدة في أعقاب إعلان أمازون عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار في نوفمبر من العام الماضي، لبناء مركز جديد في إمارة أبوظبي، والذي من المقرر افتتاحه في العام المقبل 2023، إذ سيكون واحداً من المراكز اللوجستية الأكثر تطوراً للشركة من الناحية التقنية على مستوى المنطقة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: فخورون بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتشييد محطة التوصيل، إذ يندرج ذلك في إطار التزامنا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي ضمن جهودنا لدعم منظومة الابتكار المتكاملة في أبوظبي. إن البنية التحتية المتينة التي أسستها حكومة أبوظبي تساعدنا على تحقيق النمو على المدى الطويل وتُقدِّم بيئة داعمة لأحدث الحلول والتقنيات اللوجستية المتطورة التي توفرها أمازون، وبالتالي دعم رؤية مكتب أبوظبي للاستثمار لتشجيع الاستثمار المستدام والمبتكر في أبوظبي. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وخلق مئات فرص العمل، بالإضافة إلى التركيز على توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تزدهر أعمالها في الاقتصاد الرقمي.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تعكس الشراكة بين شركة أمازون ومكتب أبوظبي للاستثمار سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في أبوظبي وفرص النمو طويلة الأجل المتاحة في الإمارة. إنّ أمازون تدعم رؤيتنا للاستثمار المستدام في الابتكار من خلال استقطابها أحدث التقنيات اللوجستية إلى المنطقة. ويسهم تدشين محطة التوصيل الجديدة لشركة أمازون ومستودعها المقرر افتتاحه في عام 2023، في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. وصُمِّمت محطة التوصيل الجديدة وفق أفضل المعايير العالمية وبالاعتماد على الخبرات التشغيلية الواسعة التي اكتسبتها أمازون على مدى أكثر من 20 عاماً، وقد جُهِّزت بأحدث التقنيات اللوجستية التي سترتقي بقطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في العاصمة الإماراتية.

وقال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ستسهم مجموعة الوظائف التي سنوفرها في محطة التوصيل الجديدة في رعاية ودعم مئات الكفاءات في دولة الإمارات وإعدادها للمستقبل الرقمي الذي تتجه أبوظبي نحوه بخطى ثابتة.

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