6.2 ملايين دولار أرباح «إنفراكورب» في الربع الأول 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة إنفراكورب، وهي الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية الاجتماعية والتي أعلنت عنها مجموعة جي إف إتش المالية، تحقيق صافي ربح قدره 6.2 ملايين دولار وإيرادات 17.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. وفي الوقت الحالي، يتوفر لدى إنفراكورب، التي قامت بالإعلان عن أول بيان مالي لها منذ مطلع العام، أصولاً تحت الإدارة تساوي قيمتها 3 مليارات دولار.

وتأسست إنفراكورب في يناير 2022 لتقديم منتجات تطوير البنية التحتية الاجتماعية المستدامة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتحقيق عوائد طويلة الأجل وإضافة قيمة دائمة للمجتمعات. تقوم إنفراكورب محفظة من الأصول تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، وتهدف إلى تسريع نمو تطوير البنية التحتية المستدامة عبر مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

قال هشام الريس، رئيس مجلس إدارة إنفراكورب: يشير البيان المالي الأول للشركة أنها في وضع جيد لتحقيق هدفها المتمثل في دفع عجلة تطوير البنية التحتية المستدامة وتقديم مساهمة إيجابية للأجيال القادمة. كما يسعدنا الاستجابة الأولية لإطلاق إنفراكورب ونتطلع إلى اكتساب الشركة زخماً كبيراً في الأشهر المقبلة .

تمتلك إنفراكورب مجموعة متنوعة ومتكاملة من أنشطة الأعمال، بما في ذلك البنية التحتية الاجتماعية والمشاريع متعددة الاستخدامات وحلول التطوير. في شهر مارس الماضي، أدرجت الشركة صكوكاً خضراء بقيمة 900 مليون دولار في بورصة لندن، وهي أول صكوك خضراء على الإطلاق يتم إدراجها في البورصة من قبل مؤسسة بحرينية.

وقال ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب: قمنا بالفعل ببناء محفظة متنوعة ومصادر إيرادات تشغيلية متنوعة ومستدامة، مما يوفر أساساً متيناً نبني عليه ونحقق القيمة للمساهمين، مع الحفاظ على سيولة قوية. تركز المجموعة حالياً على وضع خطوط عريضة للجوانب التشغيلية لضمان أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تواكب التغيرات الديناميكية والاقتصادية. وتشمل أصول إنفراكورب 250 مليون قدم مربع من الأراضي المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تقوم المجموعة ببناء نظام بيئي مستدام جزئياً من خلال الاستثمارات في نظام محفظة البنية التحتية الاجتماعية الذي يشمل مواد البناء واللوجستيات والتقنيات التي تدعم أهداف تغير المناخ، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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