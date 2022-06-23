مطار دبي يستقبل 2.4 مليون مسافر خلال 11 يوماً ابتداءً من 24 يونيو

المصدر: دبي ــ البيان

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يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال 2.4 مليون مسافر خلال 11 يوماً في الفترة من 24 يونيو وحتى 4 يوليو، ليصل متوسط عدد الركاب اليومي إلى 214 ألف مسافر. ومن المتوقع أن يستقبل المطار نحو 235 ألف مسافر في 2 يوليو، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً، ومن المتوقع أن يشهد المطار معدل حركة الركاب نفسه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك خاصة يومي 8-9 يوليو.

وأكدت مؤسسة مطارات دبي حرصها المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين والخدميين لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة. وقدمت المؤسسة مجموعة من النصائح والإرشادات للمسافرين، حيث يشهد مطار دبي الدولي فترة استثنائية مزدحمة خلال الأسبوعين المقبلين مع بداية موسم العطلات الدراسية الصيفية وإجازة عيد الأضحى المبارك، وتشمل النصائح والإرشادات:

• الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر لوجهة السفر، والتأكد من كافة الوثائق الضرورية للسفر مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.

• يجب على المسافرين من مبنى الركاب رقم 1، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

• نوصي المسافرين من مبنى الركاب رقم 3 بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات للاستمتاع بعطلتهم بشكل مثالي.

• نشجع المسافرين على التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل لتوفير الوقت وإنهاء كافة الاستعدادات قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني.

• استخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار، حيث سيتم تمديد ساعات العمل خلال عطلة العيد.

• يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى الركاب 3 على وسائل النقل العام والمركبات التابعة للسلطات المعنية، لذا نرجو من أفراد العائلة والأصدقاء استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

• عند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة كاملة من المرافق المتواجدة في مطار دبي الدولي DXB، بما يشمل المطاعم المتنوعة، والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم.

وحقق مطار دبي أداءً استثنائياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، رغم انخفاض الطاقة الاستيعابية في ظل إغلاق المدرج الشمالي لمدة 45 يوماً لتنفيذ عمليات تطوير شاملة، حيث استقبل المطار نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام، وتشير التوقعات السنوية إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية عبر مطار دبي الدولي DXB لتصل إلى 58.7 مليون مسافر خلال العام الجاري، مقارنة بمعدل 29.1 مليوناً في 2021.

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