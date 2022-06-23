شراكة بين "بوليتكنك أبوظبي" و"إيمرسون" لاستقطاب الكوادر الوطنية في المجالات الحيوية

المصدر: وام

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أبرم "بوليتكنك أبوظبي" التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية شراكة هندسية وتكنولوجية مع شركة "إيمرسون اوتوميشن سوليوشنز"، لاستقطاب الكوادر الوطنية في المجالات الحيوية، ودعم فرص التدريب والتوظيف في الشركة لخريجي بوليتكنك أبوظبي.

وقع الاتفاقية - بحضور الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني - الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وفيديا رامناث، رئيس "إيمرسون" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال سعادة الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن الاتفاقية تقدم نخبة من الفرص لطلبة البوليتكنك من خلال برامج التدريب التي تنتهي بالتوظيف في "إيميرسون"، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يحفز الطلبة على الالتحاق بالبوليتكنك لدراسة تخصصات هندسية وتكنولوجية حيوية، والتدريب والعمل في مختلف المواقع التابعة لـ "إيميرسون" وهو الأمر الذي يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات التي تلبي الخطط الاستراتيجية للدولة.

من جانبه أوضح الدكتور علي هلال النقبي أن الاتفاقية تطرح عدة برامج من التدريب المتخصص في "إيميرسون" ومن ثم التوظيف وفقا لسياسة ومعايير متفق عليها، مع إعطاء الشركة الأولوية للمشاركة في الرعاية العينية والنقدية لمشاريع وبحوث وبرامج وأنشطة "بوليتكنك" إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات الخاضعة للتطبيق في نطاق البحث، والتفكير القيادي المتعلق بأفضل الممارسات في التعلم والتعليم باستخدام أحدث التقنيات.

ولفت إلى أن بوليتكنك أبوظبي يطرح درجة البكالوريوس في عدة تخصصات إستراتيجية هامة تشمل البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة "النووي" وهندسة أمن المعلومات "السيبرالي" وهندسة البترول والبتروكيماويات والدبلوم العالي في تكنولوجيا صيانة الطائرات وفي تكنولوجيا هندسة الطائرات والدبلوم العالي والبكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية، إضافة الى البكالوريوس في الأرصاد الجوية.

وذكر أن قبول الطالب في بوليتكنك أبوظبي؛ وفق عدة شروط منها أن يكون الطالب أو الطالبة من مواطني دولة الامارات أو أبناء المواطنات وأن يكون حاصلا على الثانوية بنسبة لاتقل عن 70 في المائة للمسار المتقدم، و80 في المائة للمسار العام كما يجب أن لا يزيد عمر الطالب عن 24 عاما، والحصول على امتحان الكفاءة باللغة الإنجليزية بدرجة IELTS (5) كحد أدنى أو EMSAT (1100) كما يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

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