بلدية عجمان تكرّم مكاتب الاستشارات والمقاولات الحاصلين على تصنيف

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مكاتب الاستشارات الهندسية ومقاولات البناء العاملة وأجمل المباني في الإمارة والمستحقة للنجوم وفق نظام التصنيف العالمي.

جاء ذلك خلال الملتقى الثاني الذي نظمته الدائرة بحضور الجهات العاملة في قطاع العمارة والتشييد.

وحضر الملتقى عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمديرون بالدائرة، وممثلو شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات.

وأكد رئيس الدائرة أنّ نظام تصنيف النجوم اعتمد على معايير واضحة ولوائح محددة مواكبةً لحجم المشاريع، وتحقيقاً لمؤشرات الأجندة الوطنية، مبيناً أن الدائرة تؤمن بأهمية تطوير منظومة البناء والإنشاء في إمارة عجمان لرفع القيمة المضافة في قطاع العمران.

وقال: «إننا عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز المنافسة الإيجابية بين 64 مكتباً للاستشارات الهندسية و339 شركة لمقاولات البناء، لتحقيق الأفضل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين مع التركيز على الجودة العالية».

وذكر أن النجوم تليق بشركات الاستشارات الهندسية ومكاتب المقاولات التي تميزت بعملها والتزمت باللوائح والمعايير، كما وكثفت الجهود وبذلت قصارى جهدها للانسجام مع رؤى القيادة الحكيمة والارتقاء بالإمارة في مجال التشييد والعمارة، مؤكداً أهمية تشجيع كل من أسهم في نشر الجمال العمراني.

وأوضح المهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني، أن الدائرة دشنت برنامج تصنيف مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات، معتمدةً معايير واضحة لضبط الجودة والارتقاء بالمنظومة المتكاملة للإمارة، مواكبةً للحاضر وانطلاقاً نحو المستقبل القادم.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات، ومنها مبادرة أجمل مبنى، حيث شكلنا لجنة مختصة في إدارة المباني مكونة من مهندسين مختصين من قسم تراخيص البناء وقسم الإشراف والرقابة الهندسية، لاعتماد معايير أجمل مبنى، والتي تتضمن الاهتمام بالبعد الإنساني في توفير الفراغات المناسبة، وسهولة الحركة ومسارات التهوية، واستخدام الأنظمة الحديثة في التصميم بالإضافة للتنسيق البصري.

وتخلل حفل التكريم فتح باب الحوار مع المكاتب العاملة في مجال العمارة والبناء للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم الساعية للتحسين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز