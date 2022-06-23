"فيتش سوليوشنز": 4.2% نمو الانفاق الاستهلاكي بالإمارات 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات الاقتصادية آفاقاً إيجابية للإنفاق الحقيقي على الاستهلاك من جانب العائلات في الإمارات خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير أصدرته المؤسسة عن إنفاق الأسر في الإمارات على الاستهلاك، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الحقيقي على الاستهلاك هذا العام بمعدل 4.2%.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي بالدولة في 2022 ليبلغ 536.8 مليار درهم «146.3 مليار دولار»، بالمقارنة مع 5.3.1 مليارات درهم «137 مليار دولار» فقط في 2021.

وذكر التقرير أن ثمة بعض العوامل المساعدة التي من شأنها دعم هذا النمو المتوقع، ومنها الانتعاش الاقتصادي الراهن الذي تعيشه الإمارات بصفة عامة بعد نجاحها في تحقيق التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد19»، وأيضاً عودة غالبية مظاهر الحياة في الدولة إلى سيرتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في مطلع عام 2020، إلى جانب التوقعات المتتالية من جانب مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة، والتي تشير جميعها إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات خلال العام الجاري بمعدلات تبدأ من 5% وتتجاوزها أحياناً إلى 6% فأعلى. ومن ضمن هذه المؤسسات «فيتش سوليوشنز» ذاتها، والتي أكدت في أحدث تقرير صادر عنها عن آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، أن الإمارات مهيأة لتحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% في 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2011. وأضاف التقرير أن كافة هذه العوامل ساعدت في زيادة مستوى الثقة لدى المستهلك بالإمارات، الأمر الذي يشجعه بالتبعية على المزيد من الإنفاق.

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