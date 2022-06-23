صندوق أبوظبي للتنمية يشارك بالمنتدى لاستشراف مستقبل القطاع الصناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، في منتدى «اصنع في الإمارات»، لاستشراف مستقبل القطاع الصناعي. وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «تأتي مشاركة الصندوق ومكتب أبوظبي للصادرات في المنتدى، وذلك في إطار حرصنا على توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، كواحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة، ودعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية، الهادفة لنمو القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني».

وأكد أن المنتدى يعد منصة مهمة، تسهم في استشراف مستقبل الصناعات الوطنية، والتي من خلالها نعمل بدورنا على تعزيز قدرة الصادرات الوطنية للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن انعقاد هذا المنتدى الهام، ساهم في التعرف إلى التجارب العالمية الرائدة المعروضة في القطاع الصناعي والاستثماري، كما أتاح المجال لاستكشاف فرص استثمارية نوعية، تدعم قطاعات اقتصادية واعدة للدولة. ويدعم الصندوق، من خلال مشاركته في المنتدى الطموحات الوطنية، الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

كما شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في جلسات رئيسة، نظمها المنتدى، والذي تم خلاله التعريف بالدور الهام «لأبوظبي للصادرات»، في تقديم الحلول التمويلية لدعم الشركات الإماراتية، وتعزيز وجودها على خريطة التجارة العالمية، والمساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، لتنويع الاقتصاد الوطني، واستدامة مصادر الدخل، إلى جانب التعريف بمزايا التمويلات والضمانات التي يوفرها (أدكس) للمستورد الخارجي، لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي، وفق شروط ملائمة، ومزايا تنافسية.

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