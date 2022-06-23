تفاهم بين «إيدج» و«تروسميل»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت إيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والرائدة عالمياً في قطاع الدفاع وغيره، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «تروسميل للتجارة» (تروسميل)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وذلك بهدف بدء تعاون طويل الأمد، لتوريد المنتجات المعالجة للذخائر، وغيرها من المنتجات المتخصصة والمصنوعة محلياً.

وقّع الاتفاقية أحمد الخوري نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في إيدج، وعلي الكثيري، الشريك في شركة «تروسميل»، خلال الدورة الأولى من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يقام بين 21 – 22 يونيو 2022، في العاصمة أبوظبي. وكان معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، قد افتتح المنتدى، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار الجذابة في الإمارات، واستعراض الفرص والحوافز التمكينية، التي من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 133 إلى 300 مليار درهم.

وتسعى الاتفاقية الاستراتيجية، إلى تحديد آفاق التعاون بين الشركتين، والتوافق مع خطط التصنيع الإماراتية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ سمعة المنتجات المحلية، من خلال الترويج للصادرات إلى الأسواق العالمية.

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