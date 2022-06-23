«مجمع توازن» يعتزم تأسيس مركز متطور لاختبار الأسلحة والذخائر

المصدر: أبوظبي- وام

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وقّع مجمع توازن الصناعي؛ الذراع المطورة الصناعية لمجلس التوازن الاقتصادي، مذكرة تفاهم مع شركة «نكستر» الفرنسية، لتأسيس مركز لاختبار وتأهيل الذخائر وأنظمة الأسلحة والمركبات، وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار التزامات الشركة الفرنسية تجاه متطلبات برنامج التوازن الاقتصادي.

وقع المذكرة على هامش منتدى «اصنع في الإمارات... استثمار.. شراكة.. نمو» المهندس فايز النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، ودومنيك موريست المدير الإقليمي لشركة نكستر الفرنسية في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وطارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال المهندس فايز النهدي: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية المجمع القائمة على تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والوطنية وتطويره وتعزيز تنافسيته، من خلال طرح حلول مبتكرة تسهم في تعزيز من كفاءته في مختلف المجالات، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).

وكشف المهندس النهدي عن أن المركز سيلبي احتياجات استراتيجية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، تتمثل في أهمية وجود هيئة مستقلة لفحص وتأهيل الأسلحة والذخائر، وضمان جودتها وزيادة فرص تصدير الصناعات الوطنية واعتمادها محلياً ودولياً.

وأكد أن المركز سيسهم في تخفيض التكاليف اللوجستية وتقليص فترات تسليم شحنات الأسلحة والذخائر، والحد من مخاطر قيود التصدير المحتملة، فضلاً عن مساهمته في دعم وتعزيز أنشطة البحث والتطوير من خلال تأهيل النموذج الأولي لتمكين التصنيع.

شركاء

يخدم مركز اختبار وتأهيل الذخائر وأنظمة الأسلحة والمركبات في المرحلة الأولى شركاء مجمع التوازن الصناعي الاستراتيجيين، من بينهم وزارة الدفاع والقوات المسلحة وإدارة الاستحواذ في مجلس التوازن الاقتصادي، وغيرها من الكيانات الصناعية العملاقة في الإمارات.

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