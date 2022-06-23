منصور بن زايد: جهود «المركزي» ضمانة الاستقرار النقدي والمالي

المصدر: أبوظبي - وام

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دعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، إلى مواصلة العمل بما يحقق الخطط المرسومة تطويراً للقطاع المالي.

وأشاد سموه خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، أمس بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي وخططه الهادفة إلى ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة.

حضر الاجتماع معالي جاسم محمد الزعابي نائب الرئيس ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي و د. علـي محمد الرميثي ومساعد المحافظ ـ السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومساعد المحافظ ـ الرقابة على البنوك والتأمين.

واطلع سموه على مجريات تنفيذ خطط المرحلة المقبلة، والتي تتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة للدولة. كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على مستجدات خطة التوطين في القطاع المصرفي والتأمين بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفيّة والماليّة.

واستعرض الاجتماع تقرير الهيئة العليا الشرعية لعام 2021، والذي اشـتمل أهم قراراتها والمشاريع القائمة والمستقبليّة للهيئة، والخطوات التي اتخذتها للإشراف والرقابة على اللجان، إضافة إلى مستوى الالتزام بأحكام الشريعة وأثرها على نمو الماليّة الإسلاميّة. وناقش المجلس المواضيع المطروحة المتعلقة بقطاع الرقابة على البنوك والتأمين في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

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