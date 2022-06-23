«فيتش سوليوشنز»: 4.2 % نمو الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات 2022

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت «فيتش سوليوشنز» آفاقاً إيجابية للإنفاق الحقيقي على الاستهلاك من جانب العائلات في الإمارات خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير أصدرته المؤسسة الأمريكية للدراسات الاقتصادية عن إنفاق الأسر في الإمارات على الاستهلاك، من المتوقع نمو الإنفاق الحقيقي على الاستهلاك هذا العام بمعدل 4.2%. وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي بالدولة في 2022 ليبلغ 536.8 مليار درهم «146.3 مليار دولار»، بالمقارنة مع 5.3.1 مليارات درهم «137 مليار دولار» فقط في 2021.

وذكر التقرير أن ثمّة بعض العوامل المساعدة التي من شأنها دعم هذا النمو المتوقع، ومنها الانتعاش الاقتصادي الراهن الذي تعيشه الإمارات بصفة عامة بعد نجاحها في تحقيق التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن «كوفيد 19»، وأيضاً عودة غالبية مظاهر الحياة في الدولة إلى سيرتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في مطلع عام 2020.

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