22.8 مليون مسافر عبر مطار دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي خلال أول 5 أشهر أكثر من 22.85 مليون مسافر، مقارنة بنحو 9 ملايين خلال الفترة نفسها من 2021، بنمو 151 %، بحسب بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وسجل مطار دبي أكثر من 4.97 ملايين مسافر خلال مايو وهو ثاني أعلى عدد تم تسجيله منذ الجائحة مقابل نحو 1.47 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي بنمو 238 %. وبلغ عدد المسافرين نحو 4.75 ملايين مسافر خلال أبريل الماضي مقابل 5.28 ملايين مسافر في مارس 2022، ونحو 4 ملايين في فبراير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز