11.35 مليار درهم الإنفاق الحكومي في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشفت وزارة المالية عن تحصيل إيرادات فعلية للجهات الاتحادية بقيمة 11.339 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بينما بلغت النفقات الفعلية نحو 11.35 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأوضحت في تقرير الأداء المالي لنتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للربع الأول أن الإنفاق على قطاع الخدمات العمومية العامة جاء في المرتبة الأولى بإجمالي 2.433 مليار درهم بنسبة 21.43% من الإنفاق.

وحل قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة المرتبة الثانية بإنفاق 2.12 مليار درهم تعادل 18.69% من الإجمالي وثالثاً قطاع الحماية الاجتماعية بنحو 2.017 مليار درهم بنحو 17.77%، والدفاع بنحو 1.679 مليار درهم بنسبة 14.79% ثم التعليم في المركز الخامس بإنفاق 1.4 مليار درهم بنحو 12.34% يليه الصحة بنحو 987.92 مليون درهم بنسبة 8.7% يليه الترفيه والثقافة بنحو 227.52 مليون درهم بنحو 2%، ثم الشؤون الاقتصادية بنحو 224.26 مليون درهم .

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