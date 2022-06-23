«بلومبيرغ»: دبي «سويسرا الجديدة» لتجار السلع الروسية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أفادت «بلومبيرغ» بأن دبي باتت الآن الوجهة الرئيسة التي يقصدها تجار السلع الروسية لتكون قاعدة جديدة لممارسة أعمالهم التجارية.

وبحسب تقرير نشرته، أمس، بدأ تجار السلع الروسية يتدفقون بغزارة على دبي حالياً بدلاً من سويسرا التي كانت وجهتهم الرئيسة منذ عقود، حيث كانوا يستقرون فيها للقيام بدور الوسطاء التجاريين بين المنتجات الروسية والمشترين من أنحاء العالم، إلى أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر التقرير أنه بعد فرض العقوبات بدأ تجار السلع الروسية يقصدون دبي كوجهة بديلة تتيح لهم الاضطلاع بالدور نفسه الذي كانت تتيحه لهم سويسرا على مدى عقود. وأفاد التقرير بأن «سويك إيه جي» وهي التي تتولى حصرياً تسويق الفحم الروسي من أكبر شركاته المنتجة إلى مشتريه في أوروبا ويقع مقرها الرئيس في «زوج» السويسرية تخطط لنقل المقر الرئيس لأنشطتها التجارية إلى دبي.

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