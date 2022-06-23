إطلاق «مختبر القابضة للنمو» لتسريع الابتكار والتطوير بالاقتصاد

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت شركة «القابضة» (ADQ)، الاستثمارية، أمس «مختبر القابضة للنمو»، وهو مجتمع حديث للمبتكرين من شركاتها كافة، ما يعكس التزام الشركة بالابتكار والبحث والتطوير، ويدعم نهجها في التركيز المباشر على إضفاء القيمة، وإحداث أثر مستدام ضمن القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستستثمر «القابضة» 100 مليون درهم في تمويل مشاريع بحث وتطوير تجريبية في المجتمع الجديد، ضمن إطار «مختبر القابضة للنّمو»، كما ستخصّص تمويلات إضافية لتسريع تجارب الذكاء الاصطناعي والأتمتة واعتمادها، من خلال إثبات المفاهيم المبتكرة والتجريبية.

وسيعمل مجتمع «مختبر القابضة للنّمو»، على تعزيز التّعاون في القطاعات، لتسهيل تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية بينها وبين الأوساط الأكاديمية، والعمل على الاستفادة من إمكانات البحث، من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية المعنية، للإسهام في تطوير وتشجيع مسارات مواكبة المستجدات في القطاعات الرئيسة في شركاتها التابعة، مثل قطاع الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والصحة وعلوم الحياة، والتّنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب ذلك، سيدعم «مختبر القابضة للنّمو»، سبل توسيع نطاق التعاون مع الشركات الناشئة والمتطورة وشركاء التكنولوجيا، بهدف تحفيز النّمو المستقبلي لشركات «القابضة».

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